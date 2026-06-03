FT: США нарастят мощности по обогащению урана на 50% из-за запрета на топливо из России

Urenco остается единственным коммерческим поставщиком с действующим заводом в США, обеспечивающим около трети американского спроса с мощностью 4,3 млн ЕРР. Компания уже расширяет текущую площадку на 700 тыс. ЕРР с завершением работ в следующем году, а запуск нового завода запланирован на 2032 год. Начать коммерческое обогащение в США после десятилетнего перерыва также планируют французская Orano и Centrus Energy.