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«Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений

Росавиация: «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

«Аэропорт “Пулково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.