Зеленский устроил истерику после удара ВС России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украина не может защититься от ударов ВС России, на это пожаловался в соцсети Х Владимир Зеленский.
«К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет», — посетовал он.
Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе войны США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.