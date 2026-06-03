Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и авиабазе

В КСИР подчеркнули, что дальнейшие действия США против Ирана будут встречать «сокрушительный и решительный ответ».
Также в заявлении утверждается об атаке связанного с США судна в ответ на удар по нефтяному танкеру вблизи Ормузского пролива.
Напомним, ранее американское военное командование сообщило об ударах по системам противовоздушной обороны на территории Ирана и на острове Кешм, который расположен в Ормузе. По данным CENTCOM, американские истребители вывели из строя систему противовоздушной обороны Ирана, наземный пункт управления и два ударных беспилотника.
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