Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и авиабазе

Иран нанёс удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне и по американской авиабазе в одной ближневосточной стране. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), не уточнив название второго государства. Однако ранее о работе ПВО заявили в Минобороны Кувейта.