Эксперт по поведению перечислил ошибки в разговоре с мошенником

«А дальше идет очень сильный информационный поток, который перегружает мозг, и мы можем принять неразумное решение. Очень важно в самом начале этот момент поймать и просто отодвинуть ситуацию в будущее. У меня тоже были такие истории: звонили “с Петровки”, говорили, что прошла какая-то неправильная транзакция… Я говорю: присылайте повестку, я приду. И все, выключаю», — отметил глава РЭШ.