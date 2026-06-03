Эксперт по поведению перечислил ошибки в разговоре с мошенником

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мошенники давят на слабые места человека; чтобы противостоять злоумышленнику, важно не принимать быстрых решений и не считать себя неуязвимым, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов.
«Во-первых, всегда сохранять критическое мышление и внутренний настрой на то, чтобы не принимать быстрых решений. Всегда берите паузу перед серьезными шагами. Сейчас же есть возможность установить самозапреты, периоды охлаждения — не надо этим пренебрегать», — сказал эксперт.
«И самая большая ошибка, которую мы все можем сделать, это представить себе, что мы неуязвимы и что мы можем отличить дипфейк от реальности», — добавил Суворов.
Жертвами мошенников часто становятся очень образованные, продвинутые люди, напомнил он. У любого из нас может быть момент, когда мы устали, потеряли бдительность, и мошенники, как правило, начинают с того, что чем-то пугают человека, выводят из нормального состояния, сказал Суворов.
«А дальше идет очень сильный информационный поток, который перегружает мозг, и мы можем принять неразумное решение. Очень важно в самом начале этот момент поймать и просто отодвинуть ситуацию в будущее. У меня тоже были такие истории: звонили “с Петровки”, говорили, что прошла какая-то неправильная транзакция… Я говорю: присылайте повестку, я приду. И все, выключаю», — отметил глава РЭШ.
«Но мы все уязвимы, здесь стопроцентной брони нет. Стандартная рекомендация — сразу прервать подозрительный звонок. Еще надежнее — вообще не отвечать на незнакомые звонки. Но, например, если ты ждешь курьера, то приходится ответить. Поэтому нельзя недооценивать, насколько продуктивно мошенники умеют общаться с жертвами. Важно просто не вступать в сомнительные взаимодействия — выиграть здесь практически невозможно», — пояснил эксперт.
Даже если человек очень хорошо понимает, осознает, что это мошенники, и просто хочет их потроллить — это зона риска, подчеркнул Суворов. «С той стороны может оказаться кто-то очень продвинутый, кто найдет вашу уязвимость или запишет образец голоса и потом обманет ваших близких», — предупредил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.