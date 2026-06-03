Ответ на ответ: США и Иран продолжают махаться на Ближнем Востоке

Иран ранее назвал удары по объектам США на Ближнем Востоке ответом на действия американской стороны в минувшие выходные, когда были атакованы системы ПВО на территории Исламской Республики. В Тегеране подчеркнули, что удары стали реакцией на «вопиющую агрессию» США. Таким образом, стороны продолжают обмениваться ударами, заявляя об «ответных действиях».