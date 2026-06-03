В аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Возможны корректировки в расписании в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленинградской области, сообщает Росавиация.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту “Храброво” возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.
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