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В аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания

В аэропорту «Храброво» возможны корректировки расписания из-за ограничений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Возможны корректировки в расписании в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленинградской области, сообщает Росавиация.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту “Храброво” возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

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