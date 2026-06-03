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США заявили об ударе по военному объекту Ирана на острове Кешм

Вооруженные силы США нанесли удары по наземному пункту управления, расположенному на острове Кешм, после перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые, как утверждается, были запущены Ираном. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Источник: AP 2024

Как следует из заявления, опубликованного на странице командования в X, «ВС США успешно сбили несколько баллистических ракет, а также беспилотников и нанесли удар в целях самообороны в ответ на атаки Ирана на Ближнем Востоке 2 июня».

По данным CENTCOM, Ираном было запущено пять ракет, ни одна из которых не достигла цели. Кроме того, американские военные, по их утверждению, сбили три беспилотника. В сообщении также указывается, что «ВС США также нанесли удары в целях самообороны по военному наземному пункту управления на острове Кешм».

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