США заявили об ударе по военному объекту Ирана на острове Кешм

По данным CENTCOM, Ираном было запущено пять ракет, ни одна из которых не достигла цели. Кроме того, американские военные, по их утверждению, сбили три беспилотника. В сообщении также указывается, что «ВС США также нанесли удары в целях самообороны по военному наземному пункту управления на острове Кешм».