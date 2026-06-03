По данным CENTCOM, Ираном было запущено пять ракет, ни одна из которых не достигла цели. Кроме того, американские военные, по их утверждению, сбили три беспилотника. В сообщении также указывается, что «ВС США также нанесли удары в целях самообороны по военному наземному пункту управления на острове Кешм».
США заявили об ударе по военному объекту Ирана на острове Кешм
Вооруженные силы США нанесли удары по наземному пункту управления, расположенному на острове Кешм, после перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые, как утверждается, были запущены Ираном. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).