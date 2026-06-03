Якубовский объяснил, как вернуть ошибочный платёж за ЖКУ

«Если же средства ушли совершенно иному получателю, сначала стоит оперативно обратиться в банк и уточнить, возможно ли отменить или уточнить платёж. Но после зачисления денег банк, как правило, не может просто так списать их обратно без правовых оснований. В этом случае вопрос решается через письменное требование к получателю платежа, а при отказе — в судебном порядке», — отметил он.