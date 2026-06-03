Якубовский объяснил, как вернуть ошибочный платёж за ЖКУ

Для возврата ошибочного платежа за ЖКУ необходимо обратиться в выставляющую квитанцию организацию с заявлением и чеком, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Об этом Якубовский сообщил РИА Новости.
Если деньги поступили тому же исполнителю, но не на тот лицевой счёт, необходимо просить корректировку. При переплате можно зачесть её в будущие платежи или потребовать возврата.
«Если же средства ушли совершенно иному получателю, сначала стоит оперативно обратиться в банк и уточнить, возможно ли отменить или уточнить платёж. Но после зачисления денег банк, как правило, не может просто так списать их обратно без правовых оснований. В этом случае вопрос решается через письменное требование к получателю платежа, а при отказе — в судебном порядке», — отметил он.
Парламентарий подчеркнул важность сохранения всех подтверждающих документов: чеков, заявлений, ответов, переписок. Это поможет быстро разобраться в ситуации и защитить права граждан.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь дал советы, как экономить на коммунальных платежах.