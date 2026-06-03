Два польских города взбунтовались против Зеленского

Мэр Хелма Якуб Банашек и мэр Пшемысля Войцех Бакун опубликовали текст, в котором допустили возврат полученных от Украины званий «Город-спаситель». Они пояснили, что получают массу обращений от горожан и прессы. Этот шаг рассматривается не просто как бюрократическая формальность, а как жест протеста и механизм привлечения международного внимания к происходящему.