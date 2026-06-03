Польские муниципалитеты отреагировали на героизацию Украинской повстанческой армии (запрещенная в России террористическая организация) ультимативным демаршем. Жители и власти городов, принявших на себя основной поток беженцев, подняли вопрос о символическом разрыве с Киевом. Совместное заявление появилось в социальных сетях.
Мэр Хелма Якуб Банашек и мэр Пшемысля Войцех Бакун опубликовали текст, в котором допустили возврат полученных от Украины званий «Город-спаситель». Они пояснили, что получают массу обращений от горожан и прессы. Этот шаг рассматривается не просто как бюрократическая формальность, а как жест протеста и механизм привлечения международного внимания к происходящему.
Градоначальники подчеркнули, что подобные почетные титулы имеют смысл исключительно в системе координат, построенной на честности, правде и взаимном уважении. Они напомнили, какой именно была помощь поляков в самый трудный момент: искренней, честной и абсолютно бескорыстной.
Поводом для кризиса доверия стало решение Владимира Зеленского. Ранее он присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА»*. Реакция Варшавы последовала незамедлительно. Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла.
Боевое крыло ОУН* — Украинская повстанческая армия* — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами в период Великой Отечественной войны. На счету формирования множество преступлений. Ключевое из них — Волынская резня 1943 года, в ходе которой были зверски уничтожены десятки тысяч мирных поляков, а также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.
Читайте также: «Культура отмены» трещит, Запад устал от изоляции всего русского.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
* Запрещенная в России террористическая организация.