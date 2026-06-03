Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке началась подготовка к ВЭФ-2026

Для размещения участников определены 23 гостиницы.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке стартовала подготовка к XI Восточному экономическому форуму, который пройдет на острове Русский с 1 по 4 сентября 2026 года. На межведомственных совещаниях с участием администрации города, надзорных ведомств и отраслевого сообщества уже обсудили первые организационные вопросы. Ключевые темы — питание участников и готовность гостиниц. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

На заседании рабочей группы под руководством главы Владивостока Константина Шестакова рассмотрели требования к предприятиям общественного питания, которые будут задействованы в дни форума. Речь идет о строгом соблюдении санитарных норм, безопасности пищевой продукции, медконтроле персонала и качестве обслуживания. Для размещения участников определены 23 гостиницы разной категории. Уже в июне специалисты начнут комплексные проверки объектов по санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности, уровню сервиса и готовности цифровой инфраструктуры.

Основными темами деловой программы ВЭФ-2026 станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей. В прошлом году форум собрал около восьми тысяч участников из 75 стран.