Во Владивостоке началась подготовка к ВЭФ-2026

На заседании рабочей группы под руководством главы Владивостока Константина Шестакова рассмотрели требования к предприятиям общественного питания, которые будут задействованы в дни форума. Речь идет о строгом соблюдении санитарных норм, безопасности пищевой продукции, медконтроле персонала и качестве обслуживания. Для размещения участников определены 23 гостиницы разной категории. Уже в июне специалисты начнут комплексные проверки объектов по санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности, уровню сервиса и готовности цифровой инфраструктуры.