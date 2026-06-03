CBS: пилота ВВС США в ходе войны с Ираном сбили дважды за месяц

Месяц спустя, 3 апреля, один из них был вновь сбит за штурвалом F-15E, но уже ракетой ПВО и в небе над Ираном. После катапультирования оба члена экипажа успешно вышли на связь. Пилот был найден и эвакуирован американскими силами через несколько часов после падения самолета, а штурмана-оператора вооружений смогли спасти лишь через двое суток.