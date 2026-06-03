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CBS: пилота ВВС США в ходе войны с Ираном сбили дважды за месяц

По информации телеканала, в результате второго инцидента американский военнослужащий получил тяжелые ранения.

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Один из пилотов истребителя F-15E ВВС США в ходе военной операции против Ирана был сбит дважды в течение 30 дней. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News.

По его данным, в начале военной операции в марте он был сбит дружественным огнем истребителя Кувейта. В результате того инцидента были потеряны сразу три двухместных истребителя F-15E: все шесть летчиков успешно катапультировались и не пострадали.

Месяц спустя, 3 апреля, один из них был вновь сбит за штурвалом F-15E, но уже ракетой ПВО и в небе над Ираном. После катапультирования оба члена экипажа успешно вышли на связь. Пилот был найден и эвакуирован американскими силами через несколько часов после падения самолета, а штурмана-оператора вооружений смогли спасти лишь через двое суток.

По данным CBS News, в ходе второго инцидента пилот получил тяжелые ранения.

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