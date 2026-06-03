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ПВО сбила три БПЛА над Ленинградской областью

Силы ПВО сбили три БПЛА над территорией Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силами ПВО сбито три БПЛА над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«На данный момент силами ПВО сбито три БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал он на платформе «Макс».

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