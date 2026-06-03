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Умер исполнитель песен к «Красавице и чудовищу» и «Аладдину» Пибо Брайсон

Исполнитель песен к «Аладдину» певец Пибо Брайсон умер в 75 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Известный американский певец Пибо Брайсон, получивший две премии «Грэмми» за исполнение песен из мультфильмов «Красавица и чудовище» и «Алладин» студии Walt Disney, ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщила семья артиста.

«Семья двукратного обладателя премии “Грэмми”, певца, автора песен и исполнителя баллад Пибо Брайсона сообщает о его кончине… Он мирно ушел из жизни… 2 июня 2026 года, в окружении любящей семьи и самых близких друзей», — приводит издание Variety заявление семьи артиста.

Брайсон получил премии «Грэмми» в 1993 и 1994 годах за исполнение песни Beauty and the Beast из мультфильма «Красавица и чудовище» вместе с Селин Дион и A Whole New World из «Алладина» в дуэте с Реджиной Белль.