Умер исполнитель песен к «Красавице и чудовищу» и «Аладдину» Пибо Брайсон

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Известный американский певец Пибо Брайсон, получивший две премии «Грэмми» за исполнение песен из мультфильмов «Красавица и чудовище» и «Алладин» студии Walt Disney, ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщила семья артиста.
«Семья двукратного обладателя премии “Грэмми”, певца, автора песен и исполнителя баллад Пибо Брайсона сообщает о его кончине… Он мирно ушел из жизни… 2 июня 2026 года, в окружении любящей семьи и самых близких друзей», — приводит издание Variety заявление семьи артиста.
Брайсон получил премии «Грэмми» в 1993 и 1994 годах за исполнение песни Beauty and the Beast из мультфильма «Красавица и чудовище» вместе с Селин Дион и A Whole New World из «Алладина» в дуэте с Реджиной Белль.