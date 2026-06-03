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В «Храброво» возможны корректировки рейсов из-за ограничений в Ленобласти

Временные ограничения воздушного пространства в Ленинградской области могут повлиять на расписание аэропорта «Храброво».

Временные ограничения воздушного пространства в Ленинградской области могут повлиять на расписание аэропорта «Храброво».

Об этом сообщила Росавиация.

Как пояснили в агентстве, ограничения затронули маршруты полётов в Калининград и обратно.

«В аэропорту “Храброво” возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пулково.

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