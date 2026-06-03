В «Храброво» возможны корректировки рейсов из-за ограничений в Ленобласти

Временные ограничения воздушного пространства в Ленинградской области могут повлиять на расписание аэропорта «Храброво».
Об этом сообщила Росавиация.
Как пояснили в агентстве, ограничения затронули маршруты полётов в Калининград и обратно.
«В аэропорту “Храброво” возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в публикации.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пулково.
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