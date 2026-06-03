Слуцкий предложил привязать ипотеку к ставке для тех, у кого нет льгот

«Средние ставки на готовое жилье, предлагаемые банками, колеблются в районе 19−22%, некоторые банки, не стесняясь, задирают показатель до грабительских 25%. В итоге обычным гражданам по коммерческой ставке просто не купить свои квадратные метры. Для граждан, которые не относятся к льготным категориям, разрыв между государственной базовой ставкой и тем, что требуют с заемщика, составляет огромные 5−10%. Мы настаиваем на запрете банкам накручивать проценты», — добавил он.