Рубио: США не будут размораживать средства Ирана «бонусом» за сделку

По данным Bloomberg, количество американских санкций против Ирана за последние восемь лет достигло почти 2 тыс. Они включают ограничения во всех сферах — от нефтяных и судоходных компаний до валютных бирж и посредников. Бывший заместитель посланника по Ирану и координатор санкционной политики в Госдепе Ричард Нефью заявил в разговоре с изданием, что США достигли предела в санкционном давлении на Иран.