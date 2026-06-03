«Чуть не задушил»: в ЕС рассказали, как Мадьяр вывел из себя Мерца

«Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается, хотя едва выдержал тираду канцлера», — сказал он.