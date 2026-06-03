«Чуть не задушил»: в ЕС рассказали, как Мадьяр вывел из себя Мерца

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром тщетно пытался убедить его поддержать Киев, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
«Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается, хотя едва выдержал тираду канцлера», — сказал он.
По словам эксперта, Украина сейчас активно ищет путь в ЕС, однако там ее никто не ждет, как бы не пытался Мерц убедить всех в обратном.
«Звучит, как не очень хорошо продуманный план. Вероятно, это вызовет всевозможные проблемы для Киева», — предположил журналист.
Вчера канцлер ФРГ Фридрих Мерц эмоционально заявил, что прояснение двусторонних вопросов между Венгрией и Украиной не должно отвлекать от запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что они получили письмо Мерца с идеей предоставить Украине особый статус «ассоциированного члена» ЕС, эта идея обсуждается странами блока.
Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.