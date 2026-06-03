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Три беспилотника сбито над Ленинградской областью

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Ленинградской области, боевая работа продолжается.

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Ленинградской области, боевая работа продолжается.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, сбиты три вражеских БПЛА.

«Боевая работа продолжается», — написал глава региона.

Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения воздушного пространства в Ленинградской области могут повлиять на расписание аэропорта «Храброво».

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