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Ученый назвал самый длинный день в году

РИА Новости: самым длинным днем в году будет 21 июня.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 3 июн — РИА Новости. День летнего солнцестояния является самым длинным днем в году, его продолжительность более 18 часов, в 2026 году он приходится на 21 июня, сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев.

«Двадцать первого июня в 13.24 (11.24 мск) — летнее солнцестояние. Это самый длинный день в году, продолжительность которого на широте Перми составит 18 часов 11 минут. И начало астрономического лета», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этот период в июне создается впечатление, что Солнце будто бы застывает в зените и несколько дней подряд восходит высоко над горизонтом.