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Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон

РИА Новости: купальный сезон в Москве начнется не раньше июля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик рассказала, что температура воды в Москве-реке всего плюс 14 градусов, повышается она медленно.

«Ей еще греться и греться, так как Москва-река проточная, прогреваться будет не очень сильно, если только верхние слои», — отметила Паршина.

По ее словам, об открытии полноценного купального сезона для всех граждан говорить рано.

«Начало лета холодное, и так может случиться, что весь июнь будет бодрящая вода, а комфортных для всех значений она может достигнуть в июле», — пояснила синоптик.