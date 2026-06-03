В Москве и Нижнем Новгороде появились испанские слизни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Испанские слизни появились в Москве и в Нижнем Новгороде, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Алексей Муханов.
«Испанский слизень обнаружен в Нижнем Новгороде, в других местах по области пока не выявлен. Из ближайших мест выявлен в Москве и Московской области. Испанский слизень отличается от местных видов слизней размерами и окраской — он более крупный (до 12−15 см) и, как правило, темно-коричневый, хотя бывают и другие варианты окраски», — сообщил агентству эксперт.
По его словам, главная опасность испанского слизня заключается в том, что он является вселенцем (биологический вид, который попал за пределы своего естественного ареала обитания в новую экологическую среду), и у него нет естественных врагов на территории.
«Поэтому он бесконтрольно размножается и увеличивает свою численность. Страдают в основном садово-огородные посадки в тех местах, где слизень уже распространился», — сообщил эксперт.
Он также констатировал, что «эффективных методов борьбы со слизнем пока не разработано, лишь некоторое снижение численности демонстрируют химические препараты».