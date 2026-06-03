В Москве и Нижнем Новгороде появились испанские слизни

«Испанский слизень обнаружен в Нижнем Новгороде, в других местах по области пока не выявлен. Из ближайших мест выявлен в Москве и Московской области. Испанский слизень отличается от местных видов слизней размерами и окраской — он более крупный (до 12−15 см) и, как правило, темно-коричневый, хотя бывают и другие варианты окраски», — сообщил агентству эксперт.