Французская АЗС EDF обсуждает установку дополнительного охлаждения из-за потепления

Для предотвращения подобных рисков была разработана инвестиционная программа. Как уточнила руководитель направления по вопросам изменения климата EDF Карин де Буассезон, до 2040 года концерн намерен направить 8,7 млрд евро на модернизацию и защиту своей инфраструктуры. Средства пойдут на адаптацию сотен плотин и 57 атомных реакторов по всей стране к экстремальным погодным условиям — засухе, наводнениям, ураганам и аномальной жаре.