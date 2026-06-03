Клинический психолог объяснила, как справиться с тревогой перед ЕГЭ

Врач пояснила, что школьникам стоит продумать простые успокаивающие действия перед тестированием и начинать работу с самых лёгких задач. По её словам, для поддержания работы памяти также крайне важно соблюдать стабильный режим сна и отказаться от чтения тревожных форумов.