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Клинический психолог объяснила, как справиться с тревогой перед ЕГЭ

Выпускникам школ необходимо заранее научиться контролировать свои эмоции и реакции для успешной сдачи экзаменов, сообщила клинический психолог клиники «СОВА», КПТ-терапевт и супервизор Анна Саулина.

Выпускникам школ необходимо заранее научиться контролировать свои эмоции и реакции для успешной сдачи экзаменов, сообщила клинический психолог клиники «СОВА», КПТ-терапевт и супервизор Анна Саулина.

Об этом Саулина рассказала в интервью РИА Новости.

Как следует из заявления, сильное волнение способно физиологически заблокировать отделы мозга, которые отвечают за память, логику и контроль. Чтобы избежать ситуации, когда ребёнок забывает хорошо выученный материал, эксперт советует тренировать навыки самообладания.

Врач пояснила, что школьникам стоит продумать простые успокаивающие действия перед тестированием и начинать работу с самых лёгких задач. По её словам, для поддержания работы памяти также крайне важно соблюдать стабильный режим сна и отказаться от чтения тревожных форумов.

Ранее психолог Алиса Токарева рассказала, что в ночь перед ЕГЭ выпускникам не стоит пытаться повторить весь материал или срочно осваивать новые темы.