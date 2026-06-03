Мантуров сообщил о подготовке испытаний многоразового блока «Амур-СПГ»

«Что касается использования многоразовых первых ступеней, то сейчас у “Роскосмоса” есть две опытно-конструкторские работы, в ходе которых отрабатывается принцип многоразовости. Одна из работ — проект “Амур-СПГ”. В прошлом году было выполнено техническое проектирование этой ракеты. Впереди два бросковых испытания экспериментального образца многоразового блока с отработкой управляемого взлета и посадки», — сказал господин Мантуров.