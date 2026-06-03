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Мантуров сообщил о подготовке испытаний многоразового блока «Амур-СПГ»

«Роскосмос» планирует бросковые испытания экспериментального образца российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» с отработкой управляемого взлета и посадки. Об этом в интервью «Ъ» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, техническое проектирование новой ракеты уже завершено.

«Роскосмос» планирует бросковые испытания экспериментального образца российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» с отработкой управляемого взлета и посадки. Об этом в интервью «Ъ» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, техническое проектирование новой ракеты уже завершено.

«Что касается использования многоразовых первых ступеней, то сейчас у “Роскосмоса” есть две опытно-конструкторские работы, в ходе которых отрабатывается принцип многоразовости. Одна из работ — проект “Амур-СПГ”. В прошлом году было выполнено техническое проектирование этой ракеты. Впереди два бросковых испытания экспериментального образца многоразового блока с отработкой управляемого взлета и посадки», — сказал господин Мантуров.

Первый вице-премьер отметил, что проект «Амур-СПГ» разрабатывается как ракета с многоразовой первой ступенью. По его словам, новая система должна обеспечить «хорошее соотношение грузоподъемности и стоимости пусковой услуги».

Ранее Денис Мантуров сообщал, что пуск и посадка экспериментального образца «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью запланированы на 2028 год. Проект создается как первая российская многоразовая метановая ракета среднего класса и рассматривается как потенциальная замена носителей семейства «Союз-2».

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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