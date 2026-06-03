Врач Уланкина: в июне аллергикам угрожают пыльца злаков, плесень и ягоды

Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала, почему июнь является одним из самых сложных месяцев для аллергиков.
«Пик цветения злаковых трав (пырей, лисохвост, душистый колосок), начало сезона сорных растений (крапива, подорожник) и активный рост плесневых грибов создают высокую аллергенную нагрузку. Организм может реагировать и респираторными, и кожными проявлениями», — предупредила специалист.
Кроме того, увеличивается число реакций на укусы насекомых (в первую очередь комаров), а также начинается активный сезон ягод, овощей, фруктов — клубника, вишня, помидоры в больших количествах тоже могут провоцировать аллергию, продолжила она.
«Типичные проявления сезонной аллергии в июне — заложенность и зуд в носу, обильный водянистый насморк, чихание приступами, слезотечение и покраснение глаз. У людей с бронхиальной астмой могут усугубляться симптомы болезни», — поделилась эксперт.
По её словам, на укусы насекомых организм может реагировать выраженными местными реакциями (отёк и покраснение в месте укуса, интенсивный зуд) или системными проявлениями — крапивницей и даже анафилаксией.
«Если погода тёплая и сырая, возрастает риск аллергии на плесневые грибы… Человек при этом может отмечать заложенность носа, кашель, усиление проявлений бронхиальной астмы. Как правило, симптомы усиливаются во влажных, плохо проветриваемых помещениях», — пояснила врач.
Она дополнила, что защититься от аллергии практически невозможно, поэтому главная задача — грамотно снижать аллергенную нагрузку и знать, как поступать при первых симптомах.
Так, в период высокой концентрации пыльцы собеседница RT порекомендовала ограничивать пребывание на природе, особенно в сухую ветреную погоду, проветривать квартиру вечером, использовать кондиционеры и очистители воздуха с фильтрами, регулярно мыть полы, вытирать пыль и обрабатывать текстиль.
«Если есть реакция на укусы насекомых, важно закрывать тело одеждой и использовать репелленты. От духов и косметических средств с яркими ароматами лучше отказаться. Людям с уже диагностированной тяжёлой аллергией на укусы ос и пчёл врач может рекомендовать носить с собой препараты для экстренной помощи», — отметила эксперт.
Если симптомы аллергии выраженные (мешают сну и нормальной работоспособности, сопровождаются системными реакциями), следует как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу — самолечением в сезон аллергии заниматься недопустимо, заключила Уланкина.
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