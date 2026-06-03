Врач Уланкина: в июне аллергикам угрожают пыльца злаков, плесень и ягоды

«Если есть реакция на укусы насекомых, важно закрывать тело одеждой и использовать репелленты. От духов и косметических средств с яркими ароматами лучше отказаться. Людям с уже диагностированной тяжёлой аллергией на укусы ос и пчёл врач может рекомендовать носить с собой препараты для экстренной помощи», — отметила эксперт.