Гавана ответила на провокацию: МИД обвинил Рубио в разжигании агрессии

Рубио дал утвердительный ответ на прямой вопрос законодателей о том, видит ли администрация Вашингтона угрозу со стороны республики. Он охарактеризовал кубинское государство как несостоявшееся и подчеркнул, что для снятия этого статуса и нивелирования опасности стране требуются систематические и серьезные внутренние реформы. Дипломат констатировал, что в текущей ситуации остров на такие преобразования категорически не способен.