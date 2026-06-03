Экс-глава компании в Хабаровске получил 4 года условно за хищение у дольщиков

Бывший руководитель строительной организации «Гринвилль» признан виновным в хищении более 432 млн рублей у дольщиков и приговорён к четырём годам лишения свободы условно.
Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд установил, что с 2017 по 2020 год фигурант создавал видимость активного строительства пяти многоквартирных домов в селе Тополево Хабаровского района. При этом он не собирался выполнять обязательства перед гражданами.
«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом 800 тыс. рублей… наказание считать условным с испытательным сроком на 5 лет», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Приговор вынесен по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее в Симферополе вынесли приговор по делу о хищении средств материнского капитала на сумму более 7 млн рублей.