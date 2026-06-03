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«Известия»: в Молдавии обсуждают отмену безвизового режима с Россией

Также рассматривается возможность денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ 2001 года, пишет газета со ссылкой на депутата парламента республики от Партии социалистов Богдана Цырдю.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии обсуждают возможность отмены безвизового режима с Россией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата парламента республики от Партии социалистов Богдана Цырдю.

«Аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах. И я думаю, что к этому все и идет», — сказал он изданию, добавив, что этот вопрос обсуждается в правящей партии.

По словам Цырди, в Молдавии также обсуждается возможность денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией 2001 года, в котором стороны признают друг друга стратегическими партнерами. Депутат считает, что это соглашение может быть расторгнуто в течение одного-двух лет.

Ранее глава МИД Молдавии Михаил Попшой заявил, что республика покинет СНГ в апреле 2027 года.

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