«Известия»: в Молдавии обсуждают отмену безвизового режима с Россией

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии обсуждают возможность отмены безвизового режима с Россией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата парламента республики от Партии социалистов Богдана Цырдю.
«Аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах. И я думаю, что к этому все и идет», — сказал он изданию, добавив, что этот вопрос обсуждается в правящей партии.
По словам Цырди, в Молдавии также обсуждается возможность денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией 2001 года, в котором стороны признают друг друга стратегическими партнерами. Депутат считает, что это соглашение может быть расторгнуто в течение одного-двух лет.