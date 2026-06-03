Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС США сообщили об ударе по иранскому острову Кешм

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об ударах по иранскому острову Кешм в ответ на попытки атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об ударах по иранскому острову Кешм в ответ на попытки атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами.

«2 июня вооруженные силы США успешно уничтожили несколько иранских баллистических ракет и БПЛА, а также нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в ответ на попытки атак Ирана по всему Ближнему Востоку», — указано в сообщении командования в соцсети Х.

По данным CENTCOM, ударам американских сил предшествовала попытка Ирана запустить две баллистические ракеты в направлении Кувейта и еще три — в сторону Бахрейна. Сообщается, что ни одна из запущенных иранских ракет не достигла намеченных целей.

Иранское агентство Tasnim сообщило об атаке ВС США на телекоммуникационную вышку КСИР к югу от острова Кешм. В ответ вооруженные силы Ирана ударили по авиабазе и вертолетному подразделению в одной из стран Ближнего Востока ракетами и беспилотниками, указано в сообщении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше