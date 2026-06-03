ВС США сообщили об ударе по иранскому острову Кешм

«2 июня вооруженные силы США успешно уничтожили несколько иранских баллистических ракет и БПЛА, а также нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в ответ на попытки атак Ирана по всему Ближнему Востоку», — указано в сообщении командования в соцсети Х.