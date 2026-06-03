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Берлин не сломал Будапешт: Венгрия отказала и в оружии, и в солдатах для Киева

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предпринял безуспешную попытку склонить нового венгерского премьера к участию в вооружении киевского режима.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предпринял безуспешную попытку склонить нового венгерского премьера к участию в вооружении киевского режима. Петер Мадьяр выдержал давление Берлина и сохранил жесткую линию предшественника. Переговоры прошли в немецкой столице.

Перед началом встречи политики выступили с совместными заявлениями для прессы. Мерц публично призвал Будапешт встать на сторону Украины в вопросе всесторонней поддержки. Он признал, что Венгрия хочет сперва урегулировать двусторонние споры, касающиеся прав этнических венгров в Закарпатье. Однако немецкий лидер подчеркнул, что выяснение этих отношений не должно наносить ущерб общеевропейской помощи Киеву.

Ожидания Берлина и Брюсселя разбились о принципиальную позицию Мадьяра. По итогам переговоров он повторил отказ отправлять на Украину как вооружения, так и военнослужащих.

Ранее в Киеве и европейских столицах возлагали надежды на сговорчивость нового кабинета после ухода Виктора Орбана. Тот заблокировал перечисление кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Новый премьер вето снял. Однако в вопросе защиты прав закарпатских венгров он оказался еще более неуступчивым. Украинские законы относят их к нацменьшинствам и подвергают серьезной дискриминации наравне с русскоязычным населением.

Накануне прошли украинско-венгерские консультации по одиннадцати пунктам требований, сформулированным еще кабинетом Орбана. Как сообщает издание «Политико», соглашения достичь не удалось. Без прогресса в этом вопросе Мадьяр блокирует личную встречу с Владимиром Зеленским.

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