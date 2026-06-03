Берлин не сломал Будапешт: Венгрия отказала и в оружии, и в солдатах для Киева

Ранее в Киеве и европейских столицах возлагали надежды на сговорчивость нового кабинета после ухода Виктора Орбана. Тот заблокировал перечисление кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Новый премьер вето снял. Однако в вопросе защиты прав закарпатских венгров он оказался еще более неуступчивым. Украинские законы относят их к нацменьшинствам и подвергают серьезной дискриминации наравне с русскоязычным населением.