США сбили БПЛА, пытавшиеся атаковать американские войска в Кувейте

Американские системы ПВО сбили несколько иранских беспилотников, пытавшихся атаковать войска США в Кувейте, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Об этом CENTCOM проинформировало в соцсети X.
Американские военные заявили, что средства ПВО успешно сбили дроны и не допустили ущерба.
«Ещё одна волна иранских дронов, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, не достигла намеченных целей сегодня вечером», — говорится в сообщении.
Ранее несколько мощных взрывов раздались на американских военных объектах в Бахрейне.
Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают угрозы, связанные с вражескими ракетами и беспилотниками.