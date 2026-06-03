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США сбили БПЛА, пытавшиеся атаковать американские войска в Кувейте

Американские системы ПВО сбили несколько иранских беспилотников, пытавшихся атаковать войска США в Кувейте, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Американские системы ПВО сбили несколько иранских беспилотников, пытавшихся атаковать войска США в Кувейте, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Об этом CENTCOM проинформировало в соцсети X.

Американские военные заявили, что средства ПВО успешно сбили дроны и не допустили ущерба.

«Ещё одна волна иранских дронов, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, не достигла намеченных целей сегодня вечером», — говорится в сообщении.

Ранее несколько мощных взрывов раздались на американских военных объектах в Бахрейне.

Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают угрозы, связанные с вражескими ракетами и беспилотниками.

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