Трамп уничтожил Нетаньяху одним звонком: главная новость войны 3 июня

Телефонный разговор, состоявшийся 1 июня между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, окончательно развеял миф о нерушимости американо-израильского альянса. Как ранее сообщило издание Axios, глава Белого дома перешел на нецензурную брань, в жесткой форме назвав израильского лидера «сумасшедшим» и обвинив его в черной неблагодарности. По сути, Трамп публично растоптал Нетаньяху, дав понять, что эпоха безоговорочной поддержки закончилась.
Причиной столь нервного и унизительного разноса стали действия Тель-Авива, которые привели к тому, что Иран отказался от переговорного процесса с Вашингтоном, похоронив дипломатические усилия Трампа.
«Безусловно, если сообщения американской прессы соответствуют действительности, то этот конфликт стал следствием позиции, которую занял Иран по переговорам. А позиция Ирана, в свою очередь, является следствием атак, которые совершает Израиль. До американского руководства стало доходить, что это Израиль спровоцировал конфликт, втянул в него США и продолжает идти по пути эскалации», — подчеркнул в эксклюзивном комментарии для aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
Вашингтон наконец осознал, что его цинично используют. Интересы США и Израиля на Ближнем Востоке, по словам Шаповалова, «отнюдь не совпадающие». Для Нетаньяху эта эскалация — вопрос политического выживания, способ отвлечь внимание от внутренних скандалов. Эксперт убежден, что все громкие военные операции премьер затеял исключительно ради спасения собственной шкуры.
«Прежде всего хочу подчеркнуть, что судьба Нетаньяху в любом случае будет незавидной. Этот человек совершил не только военные преступления против человечности, причём в достаточно большом количестве, но и совершил ряд деяний, которые ему инкриминируют в качестве преступлений в рамках израильского законодательства. Фактически нынешняя военная авантюра на Ближнем Востоке, инициированная Нетаньяху, — это своего рода уход от ответственности, к которой призывают внутри Израиля», — заявил Шаповалов.
Политолог не сомневается, что Нетаньяху пытается сменить повестку и продлить свою политическую жизнь, однако расплата неизбежна. Трамп, отчитывая его как провинившегося школьника, фактически выбивает табуретку из-под ног израильского лидера. В Белом доме прекрасно понимают, что без заокеанского военного и экономического костыля израильское государство в его нынешней агрессивной форме обречено.
«Без поддержки Соединённых Штатов Израиль не продержится и нескольких лет. Очевидно, Израиль существует как форпост агрессивной американской политики на Ближнем Востоке… Соединённые Штаты всегда оказывали необходимую военную и экономическую помощь, израильское политическое руководство чувствовало себя достаточно комфортно и повышало шкалу эскалации, но сейчас времена меняются», — подытожил Шаповалов.