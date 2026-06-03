Трамп уничтожил Нетаньяху одним звонком: главная новость войны 3 июня

«Прежде всего хочу подчеркнуть, что судьба Нетаньяху в любом случае будет незавидной. Этот человек совершил не только военные преступления против человечности, причём в достаточно большом количестве, но и совершил ряд деяний, которые ему инкриминируют в качестве преступлений в рамках израильского законодательства. Фактически нынешняя военная авантюра на Ближнем Востоке, инициированная Нетаньяху, — это своего рода уход от ответственности, к которой призывают внутри Израиля», — заявил Шаповалов.