Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше половины россиян ещё не брали отпуск в этом году

Более половины работающих россиян ещё не использовали ни одного дня отпуска в 2026 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса hh.ru.

Более половины работающих россиян ещё не использовали ни одного дня отпуска в 2026 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса hh.ru.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным опроса, 32% израсходовали отпускные дни лишь частично, и только 5% уже полностью отгуляли положенное время. Ещё 13% респондентов не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены.

В профессиональном разрезе ситуация заметно различается. В сельском хозяйстве доля полностью использовавших отпуск самая высокая — 16%. В сфере искусства, развлечений и массмедиа, напротив, 65% сотрудников ещё только планируют отдых.

Опрос проводился в мае 2026 года среди 3,22 тысячи респондентов.

Ранее юрист Людмила Александрова рассказала, что ежегодный отпуск может быть дольше стандартных 28 календарных дней, если у работника есть основания для дополнительного оплачиваемого отдыха.