Больше половины россиян ещё не брали отпуск в этом году

Более половины работающих россиян ещё не использовали ни одного дня отпуска в 2026 году, свидетельствуют результаты исследования сервиса hh.ru.
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным опроса, 32% израсходовали отпускные дни лишь частично, и только 5% уже полностью отгуляли положенное время. Ещё 13% респондентов не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены.
В профессиональном разрезе ситуация заметно различается. В сельском хозяйстве доля полностью использовавших отпуск самая высокая — 16%. В сфере искусства, развлечений и массмедиа, напротив, 65% сотрудников ещё только планируют отдых.
Опрос проводился в мае 2026 года среди 3,22 тысячи респондентов.
Ранее юрист Людмила Александрова рассказала, что ежегодный отпуск может быть дольше стандартных 28 календарных дней, если у работника есть основания для дополнительного оплачиваемого отдыха.