Ветеринар Фроленко рассказала, как в жару спасти питомцев от обезвоживания

Жара особенно опасна для длинношёрстных кошек и собак, брахицефалов, животных с лишним весом и проблемами с сердцем, рассказала в беседе с RT ветврач компании — производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.
Она объяснила, что в жару питомцы теряют больше жидкости, а обезвоживание развивается очень быстро.
«Среди тревожных признаков — учащённое тяжёлое дыхание, сильная вялость, слюнотечение, отказ от еды, рвота. В более тяжёлых случаях появляются потеря координации, паника, дезориентация и даже судороги — это уже признаки теплового удара, который требует срочной помощи», — предупредила ветврач.
Собеседница RT посоветовала тщательно следить за водой, которая должна быть прохладной и свежей.
«Ещё лучше расставить несколько мисок по дому. Особенно это актуально для кошек, которые мало пьют от природы. Альтернатива мискам — питьевые фонтанчики», — отметила специалист.
По её словам, корректировки в жаркий период требует и питание: тяжёлая и плохо усваиваемая пища может дополнительно нагружать организм.
«Лучше отдавать предпочтение влажным и легкоусвояемым рационам с высоким содержанием животного белка и достаточным количеством жидкости. Особенно это касается кошек, поскольку нехватка воды повышает риск проблем с почками и мочевыводящей системой. Добавляйте тёплую воду в каждое кормление», — порекомендовала ветврач.
Важно не перекармливать питомца и не оставлять корм надолго в миске: на жаре еда быстро портится, что повышает риск пищевых отравлений и проблем с ЖКТ, подчеркнула эксперт.
Кроме того, в доме следует создать прохладные зоны.
«Идеально, если в доме установлены кондиционеры и климат-контроль… От жары питомцев спасут затемнённые комнаты и специальные охлаждающие коврики. Разрешите им также находиться на кухне или в ванной — там прохладная плитка и пол. Ванна и раковина также помогут, особенно кошкам и маленьким собакам», — поделилась Фроленко.
Также не стоит гулять с питомцем в пик жары, продолжила она.
«Выходите на прогулку рано утром и после 18 вечера, старайтесь двигаться по тени и желательно рядом с водоёмами. Носите с собой бутылочку с прохладной водой и складную миску. При сильной жаре смочите перед прогулкой живот, подмышки, лапы и шею питомца. Не стоит лить воду на спину», — рассказала специалист.
Более того, не следует стричь животных налысо без медицинских показаний: шерсть является естественной защитой от перегрева и солнечных ожогов, дополнила врач.
«Никогда не оставляйте питомцев одних в машине: тепловой удар развивается очень быстро, буквально за 10—15 минут при сильной жаре. С собой всегда возите или покупайте по пути прохладную воду, по возможности включайте кондиционер и перевозите питомца на охлаждающем коврике», — заключила Фроленко.
Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что с наступлением тепла питомцам необходима защита от клещей.