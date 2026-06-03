Ветеринар Фроленко рассказала, как в жару спасти питомцев от обезвоживания

«Выходите на прогулку рано утром и после 18 вечера, старайтесь двигаться по тени и желательно рядом с водоёмами. Носите с собой бутылочку с прохладной водой и складную миску. При сильной жаре смочите перед прогулкой живот, подмышки, лапы и шею питомца. Не стоит лить воду на спину», — рассказала специалист.