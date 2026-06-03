Опасный слив: Мадьяра обвинили после скандального видео с золотым туалетом

Нашумевшее видео, в котором новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр демонстрирует «золотой туалет» в штаб-квартире Национального банка, стало первым ярким сигналом о стилистических проблемах нового руководства страны. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил политолог, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.
По его мнению, содержательный посыл ролика — показать роскошь прежней элиты как метафору коррупции — полностью теряется из-за выбранной унизительной формы.
«Ролик не добавит Петеру Мадьяру политических очков — напротив, он стал первым ярким маркером стилистической незрелости нового премьера. В массовой культуре лидер государства, который лично ходит по туалетам с телефоном, считывается не как бескомпромиссный борец с коррупцией, а как человек, намеренно опускающий статус собственной должности. Ирония в этом случае безжалостно разворачивается против автора», — подчеркнул Панкратов.
Эксперт отметил, что в логике классического постреволюционного популизма задумка была предельно понятна: закрепить в сознании граждан связку «Орбан — это позолоченная унитазная эстетика, а я — тот, кто пришёл с камерой и вскрыл этот позор». Однако вместо удара по системе зритель видит премьер-министра в заведомо маргинальном пространстве, что интуитивно почувствовали даже венгерские журналисты, иронично заметившие, что видели туалеты и шикарнее, и дешевле.
По словам Панкратова, с точки зрения холодного политического расчёта, видео даёт эмоциональный плюс лишь убеждённому антиорбановскому ядру, которое готово аплодировать любому символическому унижению старой власти. Для городского среднего класса, желавшего видеть во главе страны рационального технократа, это первый тревожный звонок: вместо серьёзного управленца они получают премьера, играющего в блогера.
«Более того, для лагеря Орбана этот ролик — подарок, позволяющий упаковать критику в простую формулу “новые — клоуны”. В итоге Мадьяр, укрепляя своих сторонников, одновременно цементирует ряды оппонентов, облегчая для прежней элиты сценарий будущего реванша», — подытожил Панкратов.
Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия, даже после смены правительства, не станет поставлять вооружение или отправлять своих военных на Украину.