Опасный слив: Мадьяра обвинили после скандального видео с золотым туалетом

Эксперт отметил, что в логике классического постреволюционного популизма задумка была предельно понятна: закрепить в сознании граждан связку «Орбан — это позолоченная унитазная эстетика, а я — тот, кто пришёл с камерой и вскрыл этот позор». Однако вместо удара по системе зритель видит премьер-министра в заведомо маргинальном пространстве, что интуитивно почувствовали даже венгерские журналисты, иронично заметившие, что видели туалеты и шикарнее, и дешевле.