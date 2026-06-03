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Атака БПЛА на Мичуринск: повреждены дом, библиотека и школа искусств

В результате атаки украинских беспилотников в Мичуринске Тамбовской области повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и постройки предприятия, пострадавших нет.

В результате атаки украинских беспилотников в Мичуринске Тамбовской области повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и постройки предприятия, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.

По его словам, в результате падения дронов выбиты стёкла в многоквартирном доме, библиотеке и школе искусств. Также повреждены хозяйственные постройки промышленного предприятия.

На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.

«Пострадавших нет», — уточнил Первышов.

Ранее шестилетняя девочка получила травмы при падении обломков беспилотника во двор многоквартирного дома в Брянской области.

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