Атака БПЛА на Мичуринск: повреждены дом, библиотека и школа искусств

В результате атаки украинских беспилотников в Мичуринске Тамбовской области повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и постройки предприятия, пострадавших нет.
Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.
По его словам, в результате падения дронов выбиты стёкла в многоквартирном доме, библиотеке и школе искусств. Также повреждены хозяйственные постройки промышленного предприятия.
На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.
«Пострадавших нет», — уточнил Первышов.
Ранее шестилетняя девочка получила травмы при падении обломков беспилотника во двор многоквартирного дома в Брянской области.