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Золотой туалет Мадьяра: премьера Венгрии высмеяли за нелепую месть Орбану

С помощью туалетных репортажей Мадьяр выстраивает агрессивный нарратив анти-Орбана, однако хайповые средства рискуют уничтожить политическое содержание. Прафайлер Панкратов в эксклюзивном интервью aif.ru проанализировал поведение премьера Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Нашумевшее видео, в котором новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр лично демонстрирует позолоченный унитаз в штаб-квартире Национального банка, является не просто эпатажем, а элементом продуманной визуальной стратегии. Как заявил в эксклюзивном интервью aif.ru политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов, с помощью подобных туалетных репортажей премьер выстраивает агрессивный нарратив анти-Орбана, однако хайповые средства рискуют уничтожить политическое содержание.

«Цель Мадьяра шире простого хайпа, но реализована она именно хайповыми средствами. Он выстраивает образ анти-Орбана: молодой, энергичный, “свой”. Он идёт туда, куда раньше никого не пускали, разоблачает абсурдную роскошь вроде того самого позолоченного унитаза, обещает, что снимет блоки с помощи Украине, но при этом подчёркивает, что Венгрия “слишком бедна”, чтобы платить самой. Всё это элементы одного шоу, призванного закрепить в массовом сознании образ борца с элитами», — пояснил Панкратов.

По словам эксперта, именно в ролике с туалетом произошло опасное смещение акцентов: вместо того чтобы зафиксировать структурные проблемы, камера запечатлела самого премьера в откровенно нереспектабельном пространстве. Туалетная тема немедленно перевела премьерскую роль в плоскость инфлюенсерства: зритель видит не лозунг «я меняю систему», а формат «я показываю вам, как некрасиво было за кулисами».

Для первых недель новой власти такое видео даёт взрыв информационного внимания и ощущение катарсиса у сторонников, однако, предупреждает политолог, срок годности у подобного контента крайне короткий.

«Чтобы удерживать аудиторию, Мадьяру придётся искать всё более кричащие объекты, что неизбежно приведёт к выгоранию публики», — подытожил Панкратов.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии намерено запустить в парламенте процедуру отстранения президента страны Тамаша Шуйока, если он не согласится покинуть свой пост добровольно.

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