Золотой туалет Мадьяра: премьера Венгрии высмеяли за нелепую месть Орбану

«Цель Мадьяра шире простого хайпа, но реализована она именно хайповыми средствами. Он выстраивает образ анти-Орбана: молодой, энергичный, “свой”. Он идёт туда, куда раньше никого не пускали, разоблачает абсурдную роскошь вроде того самого позолоченного унитаза, обещает, что снимет блоки с помощи Украине, но при этом подчёркивает, что Венгрия “слишком бедна”, чтобы платить самой. Всё это элементы одного шоу, призванного закрепить в массовом сознании образ борца с элитами», — пояснил Панкратов.