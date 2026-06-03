Юрист предупредила о фейковых магазинах платьев на выпускной

«Помимо прочего, продавцы часто пишут в соцсетях, якобы вечерние платья возврату не подлежат. Однако если платье куплено дистанционно, потребитель вправе отказаться от товара в любое время до передачи, а после — в течение семи дней, если товар надлежащего качества, сохранены его товарный вид и потребительские свойства, а также документ об оплате. Более того, если информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена письменно в момент доставки, срок может увеличиваться до трех месяцев», — добавила Русина.