Юрист предупредила о фейковых магазинах платьев на выпускной

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мошенники в преддверии выпускных создают фейковые интернет-магазины и салоны с вечерними платьями, рассказала РИА Новости адвокат, исполнительный директор омского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Ирина Русина.
«Мошенники создают фейковые интернет-магазины с выпускными платьями, в которых цены ниже рынка и идеальные отзывы. При этом после оплаты продавец перестает отвечать либо присылает вещь, не соответствующую фото», — сообщила Русина.
Она отметила, что также аферисты могут создать поддельный салон в соцсетях с большим количеством подписчиков и накрученными лайками. Так, мошенники предлагают покупателю бронь платья или примерку по записи и просят внести депозит, однако на самом деле салона не существует. Также злоумышленники могут присылать фишинговые ссылки якобы для оплаты доставки или просить внести предоплату и «забронировать» платье, давя на срочность и большое количество покупателей.
«Помимо прочего, продавцы часто пишут в соцсетях, якобы вечерние платья возврату не подлежат. Однако если платье куплено дистанционно, потребитель вправе отказаться от товара в любое время до передачи, а после — в течение семи дней, если товар надлежащего качества, сохранены его товарный вид и потребительские свойства, а также документ об оплате. Более того, если информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена письменно в момент доставки, срок может увеличиваться до трех месяцев», — добавила Русина.
Адвокат посоветовала проверять продавцов по ИНН, адресам, отзывам и срокам существования сайтов, а также не оплачивать 100% стоимости платья на карту физического лица и требовать чеки. В случае мошенничества, напомнила она, стоит заблокировать карту, обратиться в банк и подать заявление в полицию.