Один расчет БПЛА за месяц пресек четыре попытки ВСУ форсировать Днепр

ГЕНИЧЕСК, 3 июн — РИА Новости. Один расчет БПЛА десантников за месяц пресек четыре попытки боевиков ВСУ переправиться с оккупированного Киевом правого берега Днепра на левый, контролируемый Россией берег в Херсонской области, сообщил РИА Новости старший оператор батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии ВДВ с позывным «Грин».
«Совершались попытки. Пробовали делать это на лодках, но лодки топили. За последний месяц пресечено четыре попытки переправиться на левый берег. До берега не доплывали», — сказал десантник 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.
Собеседник агентства пояснил, что на сегодняшний день попытки боевиков форсировать Днепр пресекаются с помощью разведывательных и ударных БПЛА.
«FPV-дроны — это как управляемый снаряд сейчас. Это сильно проще и упрощает отражение любых атак противника. Находили с помощью “Орлана”, передавали информацию командованию, туда отправлялся наш FPV-дрон, иногда несколько», — заключил военный.