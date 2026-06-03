Паршина: массовый купальный сезон в Москве начнётся не раньше июля

Массовый купальный сезон в московском регионе начнётся не раньше июля, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Об этом Паршина рассказала РИА Новости.
По её словам, сейчас вода в Москве-реке слишком холодная. Её температура составляет всего +14 °C и повышается медленно, так как река проточная и прогреваются лишь верхние слои.
Синоптик отметила, что говорить об открытии полноценного купального сезона пока рано.
«Начало лета холодное, и так может случиться, что весь июнь будет бодрящая вода, а комфортных для всех значений она может достигнуть в июле», — пояснила Паршина.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни в Москву вернётся тёплая погода.