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Паршина: массовый купальный сезон в Москве начнётся не раньше июля

Массовый купальный сезон в московском регионе начнётся не раньше июля, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Массовый купальный сезон в московском регионе начнётся не раньше июля, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Об этом Паршина рассказала РИА Новости.

По её словам, сейчас вода в Москве-реке слишком холодная. Её температура составляет всего +14 °C и повышается медленно, так как река проточная и прогреваются лишь верхние слои.

Синоптик отметила, что говорить об открытии полноценного купального сезона пока рано.

«Начало лета холодное, и так может случиться, что весь июнь будет бодрящая вода, а комфортных для всех значений она может достигнуть в июле», — пояснила Паршина.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни в Москву вернётся тёплая погода.