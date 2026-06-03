В «Росконгрессе» назвали факторы, сдерживающие роль юаня в мировой торговле

«При этом SWIFT сохраняет значимую роль даже для CIPS. Многие банки используют SWIFT как канал передачи финансовых сообщений. По отдельным оценкам — до 80% операций, тогда как CIPS выступает уже как расчетный контур для проведения платежей в юанях. Следовательно, CIPS снижает зависимость от SWIFT, а также от долларовых и евровых корреспондентских цепочек в юаневых платежах, однако не устраняет санкционные риски полностью для компаний из третьих стран», — говорится в докладе.