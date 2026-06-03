Беглов оценил роль ПМЭФ для экономики Петербурга

«ПМЭФ остается ключевым событием для экономики города. Дает уникальную возможность привлечь новых инвесторов, познакомить мир с достижениями и инновациями петербургских предприятий, нарастить их экспортный потенциал, показать гостям нашу культуру и достопримечательности, обсудить новые проекты и привлечь к ним внимание инвесторов», — сказал Беглов.
Два года подряд сумма подписанных соглашений на ПМЭФ превышала у Петербурга триллион рублей. И это были не просто суммы. За ними следовали конкретные — и позитивные для Петербурга экономические результаты. 137% — накопительный прирост индекса физического объема инвестиций в город за последние 5 лет. ВРП по итогам 2024 года вырос у города на 8,4%. В 2025 году мы вышли на исторический максимум инвестиций в основной капитал предприятий — 1 триллион 745 миллиарда рублей.
Беглов отметил, что все ключевые проекты Петербурга за последние десятилетия были реализованы за счет соглашений на форуме.
«В том числе — Западный скоростной диаметр, международный терминал аэропорта “Пулково”, новый футбольный стадион “Зенита”, музейно-исторический парк “Остров фортов” в Кронштадте и другие замечательные проекты, реализованные городом при поддержке нашего президента», — добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.