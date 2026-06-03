Беглов оценил роль ПМЭФ для экономики Петербурга

Два года подряд сумма подписанных соглашений на ПМЭФ превышала у Петербурга триллион рублей. И это были не просто суммы. За ними следовали конкретные — и позитивные для Петербурга экономические результаты. 137% — накопительный прирост индекса физического объема инвестиций в город за последние 5 лет. ВРП по итогам 2024 года вырос у города на 8,4%. В 2025 году мы вышли на исторический максимум инвестиций в основной капитал предприятий — 1 триллион 745 миллиарда рублей.