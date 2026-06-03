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Доцент Щербаченко: повод для контакта мошенники подстраивают под возраст жертвы

Базовые приёмы мошенников универсальны, однако поводы для контакта и стиль общения преступники подстраивают под возраст жертвы, рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Источник: RT на русском

Базовые приёмы мошенников универсальны, однако поводы для контакта и стиль общения преступники подстраивают под возраст жертвы, рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

По его словам, в возрасте от девяти до 17 лет основными рисками являются онлайн-игры и соцсети.

«Мошенники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают “призы” или “прокачку” и требуют данные карт родителей, коды из смс или доступ к телефону. Используют и запугивание: придумывают “уголовные дела” или “угрозы семье”. Распространены и псевдоподработки, которые часто оказываются вовлечением в незаконные операции», — пояснил специалист.

Главными приманками для молодых людей 18—25 лет становятся вакансии, подработки и инвестиции, продолжил он.

«Требуют “активационный платёж”, оплату обучения или покупку товара “для старта”. Часто встречаются фейки про “взлом “Госуслуг” и “оформление кредита”. На сайтах знакомств выманивание денег маскируется под просьбы оплатить билеты, подарки или доставку”, — предупредил эксперт.

Людям 26—40 лет на фоне интереса к заработку предлагают «инвестиции с гарантией», высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы.

«Часто применяются звонки от “ЦБ” или “Росфинмониторинга”: сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги “на резервный счёт”. Много обманов связано с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом доставки или акций», — рассказал Щербаченко.

Возрастной группе 45—60 лет преступники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур, которые сообщают о «финансировании терроризма», «блокировке счетов» и добиваются переводов или передачи средств курьерам, отметил собеседник RT.

«Звонки от “ЖКХ”, “налоговой” или “оператора” используются для получения кодов и доступа к аккаунтам», — дополнил он.

Наконец, для пенсионеров (61+) основная угроза — многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов и последующим звонком «из банка/ЦБ/ФСБ», а также схема «родственник в беде».

«Опасны и “проверки” от якобы сотрудников ЖЭКа или почты: коды, подписи, доступ в квартиру. Нередко пожилых людей вовлекают в роль курьеров», — заключил Щербаченко.

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