Доцент Щербаченко: повод для контакта мошенники подстраивают под возраст жертвы

«Мошенники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают “призы” или “прокачку” и требуют данные карт родителей, коды из смс или доступ к телефону. Используют и запугивание: придумывают “уголовные дела” или “угрозы семье”. Распространены и псевдоподработки, которые часто оказываются вовлечением в незаконные операции», — пояснил специалист.