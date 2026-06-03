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В Подмосковье рассказали о поощрении учителей за стобалльников на ЕГЭ

Учителя из Подмосковья получат 150 тысяч рублей за стобалльников на ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Учителя из Подмосковья, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В Московской области педагогам, которые подготовили двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, будет выплачено 150 тысяч рублей», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что в прошлом году такую выплату получили 103 учителя.

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал в России 1 июня.