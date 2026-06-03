Американского летчика сбили дважды за месяц на войне с Ираном

По информации СМИ, речь идет об одном и том же летчике, который менее чем за пять недель дважды был вынужден катапультироваться из своих самолетов. Он «почти наверняка» стал первым американским пилотом, сбитым дважды в рамках одного конфликта со времен войны во Вьетнаме. Имя военнослужащего не раскрывается.