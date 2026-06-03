Минфин США ввёл санкции против крупнейшей иранской криптобиржи

Американские чиновники заявили, что в 2025 году Nobitex обработала более 50% всех криптовалютных операций в Иране. Это произошло несмотря на ранее введённые ограничения. Площадка якобы обеспечила доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах. Эти средства используют для поддержки курса иранского риала.