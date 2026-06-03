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Минфин США ввёл санкции против крупнейшей иранской криптобиржи

Министерство финансов США добавило иранскую криптовалютную площадку Nobitex в санкционный список. Власти обвиняют биржу в помощи Центробанку Ирана. Об этом сообщают на официальном сайте министерства.

Американские чиновники заявили, что в 2025 году Nobitex обработала более 50% всех криптовалютных операций в Иране. Это произошло несмотря на ранее введённые ограничения. Площадка якобы обеспечила доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах. Эти средства используют для поддержки курса иранского риала.

«После начала боевых действий США в Иране Nobitex сыграла роль в защите и перемещении активов и средств из Ирана для защиты богатства режима, несмотря на отключения интернета», — говорится в заявлении.

Под санкции попал не только сам Nobitex. Ограничения затронули председателя совета директоров, соучредителя и экс-гендиректора биржи Амира Хоссей Рада. Также в список включили других руководителей и должностных лиц площадки. Рестрикции коснулись ещё трёх иранских криптобирж: Wallex, Bitpin и Ramzinex.

Ранее Вашингтон ввёл ограничения против иранской структуры, которая контролирует судоходство в Ормузском проливе. Это один из ключевых маршрутов для перевозки нефти. Под санкции попало «Управление пролива Персидского залива».

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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