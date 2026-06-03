Венгры в ужасе: новый премьер Мадьяр шокировал странным видео

«Вопрос, быстро ли Мадьяр разочарует венгров, упирается в разрыв между его шумной символической революцией и реальной политикой. На практике он уже демонстрирует курс, объективно более мягкий по отношению к Евросоюзу, чем у Орбана: готовность разблокировать пакеты помощи Украине и искать компромиссы с Брюсселем ради получения европейских средств. Такая линия требовала бы образа взвешенного переговорщика и спокойного администратора, а не эмоционального разоблачителя в санузле. И ролик из туалета национального банка уже сейчас фиксирует структуру будущей проблемы», — заявил Панкратов.