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Морпех показал устройство для перехвата сигнала дронов ВСУ

РИА Новости: морпех показал устройство для перехвата сигнала дронов ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Капибара» рассказал РИА Новости о ручном устройстве, позволяющем перехватывать видеосигнал с беспилотников боевиков ВСУ.

По словам начальника лаборатории беспилотных систем 61-й гвардейской бригады, устройство работает в распространенном диапазоне частот, используемом FPV-дронами.

«Изделие на 5,8 (частота в ГГц — ред.), есть какой-то аналоговый сигнал на этой частоте, то есть выводится картинка, мы видим видео с вражеского дрона, можем наблюдать в экран, это в нас он летит», — рассказал «Капибара».

Он отметил, что это позволяет оперативно оценить угрозу.

«Мы понимаем, летит ли дрон в нашу сторону, свой он или чужой, и можем заранее принять меры — укрыться или вывести технику», — пояснил он.

По словам военнослужащего, дальность работы устройства зависит от ряда факторов.

«В среднем примерно за два километра можно получить картинку, но многое зависит от антенны и условий», — уточнил собеседник агентства.