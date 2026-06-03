Морпех показал устройство для перехвата сигнала дронов ВСУ

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Капибара» рассказал РИА Новости о ручном устройстве, позволяющем перехватывать видеосигнал с беспилотников боевиков ВСУ.
По словам начальника лаборатории беспилотных систем 61-й гвардейской бригады, устройство работает в распространенном диапазоне частот, используемом FPV-дронами.
«Изделие на 5,8 (частота в ГГц — ред.), есть какой-то аналоговый сигнал на этой частоте, то есть выводится картинка, мы видим видео с вражеского дрона, можем наблюдать в экран, это в нас он летит», — рассказал «Капибара».
Он отметил, что это позволяет оперативно оценить угрозу.
«Мы понимаем, летит ли дрон в нашу сторону, свой он или чужой, и можем заранее принять меры — укрыться или вывести технику», — пояснил он.
По словам военнослужащего, дальность работы устройства зависит от ряда факторов.
«В среднем примерно за два километра можно получить картинку, но многое зависит от антенны и условий», — уточнил собеседник агентства.