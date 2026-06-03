Морпех показал устройство для перехвата сигнала дронов ВСУ

«Изделие на 5,8 (частота в ГГц — ред.), есть какой-то аналоговый сигнал на этой частоте, то есть выводится картинка, мы видим видео с вражеского дрона, можем наблюдать в экран, это в нас он летит», — рассказал «Капибара».