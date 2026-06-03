Силы ПВО сбили 30 беспилотников над Ленинградской областью

30 украинских дронов уничтожено силами ПВО над Ленинградской областью.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона уточнил, что боевая работа продолжается.
«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал он.
Ранее Дрозденко заявлял об уничтожении трёх беспилотников над регионом.
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Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше